Una Vita, anticipazioni oggi 27 luglio: il funerale di Marcia (Di martedì 27 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 27 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Al funerale di Marcia partecipa tutta Acacias. Casilda tiene un discorso in memoria della Sampaio. Felipe, sempre più ai ferri corti con Genoveva, è distrutto dal dolore per la perdita dell’amata. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021)“Una”, puntata del 272021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Aldipartecipa tutta Acacias. Casilda tiene un discorso in memoria della Sampaio. Felipe, sempre più ai ferri corti con Genoveva, è distrutto dal dolore per la perdita dell’amata. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

NicolaPorro : Aspetto che diano dei fascisti, novax anche a Cacciari e Agamben “La discriminazione di una categoria di persone, c… - ItalianNavy : #26luglio 1941: a 80 anni dall’impresa di Malta, la #MarinaMilitare ricorda i suoi caduti con il lancio in mare da… - insopportabile : Grazie a tutti quelli che stanno mostrando vicinanza e affetto per la Sardegna. Sentirsi parte di una comunità è so… - xtheway : Sono in giro dalle 6.15 in un giorno in cui attacco al lavoro alle 14.00 La mia vita è una barzelletta e il mio or… - mikisugarfree : Ho pochissime certezze nella vita. Una è che non sarò mai dalla parte di Marco Travaglio. -