Rifiuti: incendio in azienda nel Lodigiano, nessun ferito (Di martedì 27 luglio 2021) Un incendio che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dalle 2 della scorsa notte fino all'alba di oggi, si è sprigionato nel Lodigiano nell'impianto di Rifiuti 'Linea Ambiente' di Fombio, società a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Unche ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dalle 2 della scorsa notte fino all'alba di oggi, si è sprigionato nelnell'impianto di'Linea Ambiente' di Fombio, società a ...

