La storia chiama, Federica Pellegrini risponde (Di martedì 27 luglio 2021) Federica Pellegrini scrive un altro pezzo di storia della sua incredibile carriera. Nella notte infatti, è riuscita a conquistare la quinta finale olimpica consecutiva nei 200 m stile libero. Un successo che va ben oltre l'aspetto sportivo. I problemi legati al Covid e qualche acciacco di troppo hanno reso difficile la stagione di preparazione a questo evento della nuotatrice veneta, che però non si è tirata indietro. Tanto lavoro, poche parole ed un altro capolavoro compiuto. La prima donna a riuscirci FOTO: Imago Non era mai capitato prima, che una donna riuscisse a conquistare per 5 volte consecutive la finale olimpica nei 200 ...

