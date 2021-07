Love is in the Air, anticipazioni turche: Eda e Serkan, love story finita? (Di giovedì 22 luglio 2021) Le anticipazioni turche della soap love is in the Air ci svelano che la coppia tanto amata dai telespettatori rischia di avviarsi verso un triste epilogo. Sono davvero molti gli scogli che Eda e Serkan trovano lungo il loro cammino insieme e il rischio di perdersi è davvero alto. Ma vediamo insieme cosa accadrà. anticipazioni turche love is in the air Iniziata quasi per gioco, la relazione tra Eda e Serkan si è presto trasformata in un legame sempre più profondo. Tuttavia la coppia si trova a dover affrontare situazioni ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 luglio 2021) Ledella soapis in the Air ci svelano che la coppia tanto amata dai telespettatori rischia di avviarsi verso un triste epilogo. Sono davvero molti gli scogli che Eda etrovano lungo il loro cammino insieme e il rischio di perdersi è davvero alto. Ma vediamo insieme cosa accadrà.is in the air Iniziata quasi per gioco, la relazione tra Eda esi è presto trasformata in un legame sempre più profondo. Tuttavia la coppia si trova a dover affrontare situazioni ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - conigIietti : vabbe il riassunto è mitski e the oozes love that for me - ItsLucyEm : Love is in the air trame al 30/07: Serkan arrabbiato rompe con un pugno un tavolo in vetro -