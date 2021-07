«L’iscrizione anagrafica va garantita a tutti» (Di giovedì 22 luglio 2021) Per avere accesso a molti diritti sociali c’è un requisito invisibile ai più, ma necessario: L’iscrizione anagrafica. La residenza permette di ottenere un medico o le cure sanitarie di base, di chiedere misure di sostegno sociale o, di recente, le dosi di vaccino anti Covid-19. Per i cittadini stranieri serve anche a rinnovare il permesso di soggiorno. Nel 2021 in Italia un numero imprecisato di persone sono escluse da tutto questo: italiani poveri e persone di origine straniera. L’unica stima … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 luglio 2021) Per avere accesso a molti diritti sociali c’è un requisito invisibile ai più, ma necessario:. La residenza permette di ottenere un medico o le cure sanitarie di base, di chiedere misure di sostegno sociale o, di recente, le dosi di vaccino anti Covid-19. Per i cittadini stranieri serve anche a rinnovare il permesso di soggiorno. Nel 2021 in Italia un numero imprecisato di persone sono escluse da tutto questo: italiani poveri e persone di origine straniera. L’unica stima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

