Green pass, approvato il decreto: sarà obbligatorio dal 6 agosto dai 12 anni in su per ristoranti al chiuso, spettacoli e sport (Di giovedì 22 luglio 2021) Come si può ottenere la certificazione verde Si può richiedere e ottenere collegandosi al sito dgc.gov.it con lo Spid o con la tessera sanitaria o il documento di identità; con l'app Immuni; con l'... Leggi su genovatoday (Di giovedì 22 luglio 2021) Come si può ottenere la certificazione verde Si può richiedere e ottenere collegandosi al sito dgc.gov.it con lo Spid o con la tessera sanitaria o il documento di identità; con l'app Immuni; con l'...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - BongerminoD : RT @RadioSavana: Green pass anche per andare al bar ma non per sbarcare a Lampedusa. Merde! - simone___04 : RT @lisnico6: Io quando un ristoratore mi chiederà il green pass in Sicilia -