Terremoto poco fa | scossa nel sud Italia | la terra trema

Leggi su chenews

(Di martedì 20 luglio 2021) Una nuovadiha colpitofa il sud. Il sisma ha messo in apprensione, come sempre, tutta la popolazione.Quando si parla diinc’è sempre una certa ansia. La nostra penisola, diciamocela tutta, non ha tutte le abitazioni costruite in maniera corretta. Capita spesso, infatti, che anche una lieveporti a crolli o lesioni gravi per fabbricati relativamente di nuova fattura. A differenza di quanto avviene in paesi come Cina e Giappone, dove a volte anche un sisma di portata ...