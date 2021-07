Gli Europei ci dicono che Insigne è ben più di un buon giocatore (Di martedì 13 luglio 2021) Lorenzo Insigne era probabilmente il giocatore più atteso dell’Italia, a questi Europei. Doveva dimostrare lo spessore della scorsa stagione col Napoli, di cui è stato il principale marcatore, e doveva porsi in modo credibile come figura di spicco in una Nazionale bella e vincente come fino a quel momento era stata la squadra di Roberto Mancini. Si è sprecata per lui la definizione di “leader tecnico”, che si devono sorbire quasi tutti i 10 del mondo. Serviva che confluissero contemporaneamente incisività, responsabilità e continuità. Altrimenti, sarebbe rimasto nel limbo del buon giocatore, quello che non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Lorenzoera probabilmente ilpiù atteso dell’Italia, a questi. Doveva dimostrare lo spessore della scorsa stagione col Napoli, di cui è stato il principale marcatore, e doveva porsi in modo credibile come figura di spicco in una Nazionale bella e vincente come fino a quel momento era stata la squadra di Roberto Mancini. Si è sprecata per lui la definizione di “leader tecnico”, che si devono sorbire quasi tutti i 10 del mondo. Serviva che confluissero contemporaneamente incisività, responsabilità e continuità. Altrimenti, sarebbe rimasto nel limbo del, quello che non ...

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - RaiPlay : ???? CAMPIONI D’EUROPA ?? ???? #ItaliaInghilterra 1-1 (4-3 d.c.r) ? IT’S COMING ROME! Gli #Azzurri vincono #Euro2020… - letixj4 : RT @fineelinexwalls: qui per dirvi che harry e louis non stanno di certo piangendo perché l'Inghilterra non ha vinto gli europei, ve lo pos… - SimonaSodano3 : RT @Vittori74854098: io che ora che sono finiti gli Europei non aspetto altro che inizino i Mondiali #ForzaAzzuri -