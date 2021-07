Basket femminile: Italia, prima vittoria sulla Bulgaria negli European Challengers 2021 (Di martedì 13 luglio 2021) Quest’anno, in sostituzione degli Europei giovanili veri e propri, vanno in scena dei tornei di natura diversa, gli European Challengers. Si tratta di vari gruppi (nel caso femminile cinque, di cui tre da sei squadre e due da quattro, in altrettante località diverse) che si svolgono ognuno separatamente dall’altro, senza comunicazione: anche per questo motivo non ci sarà una vera e propria squadra che si potrà fregiare del titolo di Campione d’Europa. L’Italia è presente solo con le sue formazioni Under 20. Quella maschile andrà in scena la prossima settimana, mentre in questa c’è la femminile. E l’esordio ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Quest’anno, in sostituzione degli Europei giovanili veri e propri, vanno in scena dei tornei di natura diversa, gli. Si tratta di vari gruppi (nel casocinque, di cui tre da sei squadre e due da quattro, in altrettante località diverse) che si svolgono ognuno separatamente dall’altro, senza comunicazione: anche per questo motivo non ci sarà una vera e propria squadra che si potrà fregiare del titolo di Campione d’Europa. L’è presente solo con le sue formazioni Under 20. Quella maschile andrà in scena la prossima settimana, mentre in questa c’è la. E l’esordio ...

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: cominciano gli European Challengers, che per quest'anno sostituiscono gli Europei veri e propri.… - mariocastelli : @RegazzoniEnrico @parallelecinico @discoveryplusIT @Eurosport_IT Infatti non c’è, però il torneo femminile lo comme… - RegazzoniEnrico : @parallelecinico @mariocastelli @discoveryplusIT @Eurosport_IT Ma non sapevo ci fosse anche l'Italia del basket fem… - Salvato67807573 : @TutelaMagliaNA @ilsidero Potrei rilanciare, ma andrei su altri sport. Ancora complimenti alla Gevi Napoli basket e… - ConteAlmaviva : @Giovaguerrato mai arbitrato il basket femminile? ?? -