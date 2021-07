La Nacion | Insigne | lo scugnizzo che può far apparire di nuovo la mano di Dio

(Di sabato 10 luglio 2021) Le origini umili di Lorenzosono piuttosto esasperate, nel ritratto che ne fa Laalla vigilia della finale con l’Inghilterra. Frattamaggiore diventa, ad esempio, “un quartiere umile dove il monello di strada viene chiamato”, una descrizione che sa tanto di barrio e di favela. Lo descrive come un pessimo studente, che lasciò la scuola e si guadagnava da vivere facendo mercati col cugino mentre giocava a calcio. L’attenzione poi si sposta sul fatto che non sia mai stato così importante per la Nazionale, dove si trova perfettamente a suo agio e si sta esprimendo ad alti livelli, pur avendo già 30 anni. Viene ...

Advertising

napolista : Il quotidiano argentino ne accentua le origini umili, tratteggiandole in modo anche troppo sudamericano. Il tatuagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Nacion Insigne

casanapoli.net

Ma anche a Napoli con Mertens mi intendevo alla perfezione, così come cone Jorginho o Callejon, compagni che mi hanno aiutato tanto'. 'Per restare ad alti livelli c'è bisogno di sacrificio: ...Ma anche a Napoli con Mertens mi intendevo alla perfezione, così come cone Jorginho o Callejon, compagni che mi hanno aiutato tanto'. 'Per restare ad alti livelli c'è bisogno di sacrificio: ...