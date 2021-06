Massimo Fini: “Scontro Grillo-Conte rischia di far rompere giocattolo M5s per sempre” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il duello finale fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, con il primo che ha quasi messo alla porta il secondo, anche con parole sprezzanti, “può essere esplosivo per le sorti del Movimento Cinque Stelle: il giocattolo M5s rischia davvero di rompersi, per sempre”, avverte Massimo Fini intervistato dall’AdnKronos. “E’ vero che contro il movimento c’è stato un fuoco di sbarramento che non abbiamo visto neanche contro le Brigate Rosse – premette – ma è altrettanto vero che i cinquestelle sembrano essere specialisti nel farsi gli autodafé…”. Per Massimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il duello finale fra Beppee Giuseppe, con il primo che ha quasi messo alla porta il secondo, anche con parole sprezzanti, “può essere esplosivo per le sorti del Movimento Cinque Stelle: ilM5sdavvero di rompersi, per”, avverteintervistato dall’AdnKronos. “E’ vero che contro il movimento c’è stato un fuoco di sbarramento che non abbiamo visto neanche contro le Brigate Rosse – premette – ma è altrettanto vero che i cinquestelle sembrano essere specialisti nel farsi gli autodafé…”. Per...

