Stefania Orlando colpita dall’orticaria | come sta?

(Di lunedì 28 giugno 2021) La cantante ha annunciato ieri di esseretada uno sfogo di orticaria, ragione per la quale ha dovuto annullare il suo appuntamento ad un evento LGBTQ+ a Roma. Nelle stories di oggi,spiega dire già meglio. Una brutta giornata, quella di ieri, per. La cantante e showgirl ha annunciato in serata, dalle sue Ingram stories, di dover rinunciare ad una sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

Sembra infatti che sia Pierpaolo Pretelli esiano stati scelti per prendere parte alla prossima edizione di Tale e quale Show , che si prepara in un particolare cross over a sfidare ...Sicuramente arruolati nel cast sono: La conduttrice e showgirl, La showgirl Alba Parietti , Pierpaolo Pretelli (ex Velino ed "Grande Fratello Vip"), Ciro Priello del gruppo dei The ...La cantante ha annunciato ieri di essere stata colpita da uno sfogo di orticaria, ragione per la quale ha dovuto annullare il suo appuntamento ad un ...Tale e Quale Show 2021 con Carlo Conti: svelati i primi sei concorrenti ufficiali. Tra questi Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.