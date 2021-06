Greggio e Iacchetti come Mancini e Vialli | l’abbraccio e il clamoroso ritorno in TV

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ezioe Enzo: la coppia indimenticabile della TV, legata da una grande amicizia, tornerà in onda per una serata speciale. Robertocon Gianluca(Twitter) econ Enzo(GettyImages)Dietro ogni abbraccio, c’è sempre una grande amicizia. In sostanza è questo che sottolinea il poliedrico showman Ezioin un commosso post su Instagram. Le parole sono dedicate all’amico e collega di sempre, quasi, inseparabile: la spalla comica Enzo. C’è di più. Il parallelismo portato avanti da ...

... chi sarà la coppia di conduttori che sostituirà Ficarra e Picone? Non l'avreste mai detto Se da una parte volti come Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Ezioed Enzosembrerebbero ...Ora con Incontrada e Siani torna il sereno nel telegiornale satirico più longevo di sempre, che vedrà anche gli inossidabili corridori di. La notizia dell'arrivo di Siani, che ha ...Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: la coppia indimenticabile della TV, legata da una grande amicizia, tornerà in onda per una serata speciale.Striscia la Notizia, bomba in arrivo per l'amatissimo pubblico del programma: come coppia di conduttori potrebbero essere proprio loro!