L'Italia finalmente riconosce la lingua dei segni. Auguri LIS! (Di venerdì 21 maggio 2021) La Camera ha approvato ieri la conversione in legge del Decreto Sostegni, che all'articolo 34-ter riconosce ufficialmente la lingua dei segni Italiana (LIS) e la lingua dei segni Italiana tattile (LIST). Ma che cos'è questa lingua dei segni Italiana? Si tratta dell'insieme dei gesti per cui siamo famosi all'estero, come quello della mano a tulipano? Ovviamente no. La lingua dei segni è una cosa ben diversa da un insieme di gesti: è una lingua vera e propria, con la sua grammatica, il suo lessico e le sue regole d'uso. Tanto per cominciare, la LIS è completamente indipendente dall'Italiano e non ne riproduce la struttura. Non si tratta in realtà di ...

