Apple MacBook Pro | i nuovi modelli sono più vicini di quanto pensiamo?

(Di venerdì 21 maggio 2021) Stando ad un articolo di Bloomberg,si sta preparando a lanciare la sua nuova linea diPro con chipSilicon più potenti, oltre a pensare ad un nuovo rinnovato Mac Pro. IPro saranno disponibili da questa estate nei formati con display da 14 e 16 pollici con ricarica MagSafe, un maggior numero di porte e, come si è detto più volte nel corso delle scorse settimane, torneranno anche un’uscita video HDMI e uno slot per schede SD. Questo è un sicuramente un passo in avanti rispetto alle sole due porte Thunderbolt presenti sugli attuali. I notebook avranno due processori differenti, nome in codice Jade C-Chop e Jade-C Die, ciascuno con 10 core (otto ad alte prestazioni e due ad alta efficienza) ma con due distinte varianti per la GPU: 16 o 32 core. È previsto inoltre ...