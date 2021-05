Buon compleanno Al Bano | Andrea Bonanni | Diego Abatantuono…

(Di giovedì 20 maggio 2021) …Giuliano Pisapia, Ferruccio de Bortoli, Cher, Luigi Angeletti, Erri de Luca, Lello di Gioia, Marco Nosotti, Roberta Pinotti, Monica Maggioni, Antonio Gramsci, Riccardo Chartroux, Gianluca Berti, Gabriele Muccino, Gianluca Grassadonia, Petr Cech,Lalli, Francesco Minto, Chiara Consolini, Daniela Servillo… Oggi 20 maggio compiono gli anni:, operatore sanitario; Damiano Potì, politico; Ezio Cardaioli, allenatore pallacanestro; Silvio Laurenzi, costumista, attore; Giancarlo Prato, ex calciatore; Paola Bacci, attrice; Aldo Pancheri, pittore, incisore; Gian Piero Brunetta, storico, critico cinematografico; Al(AlCarrisi), cantante, cantautore, attore; Stefano Albanese, ex cestista; Severino Galante, politico; Sandro Parenzo, editore, produttore tv, sceneggiatore; Anna Maria ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno, Mister @Pirlo_official ??? - OfficialASRoma : ?? Buon compleanno, Riccardo! ?? Oggi Calafiori compie 19 anni! ???? #ASRoma - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Andrea #Pirlo?? 116 presenze e 13 gol in #Nazionale ???? Il Maestro compie 4?2? anni ?? ?? Campi… - IlVeroOdisseo : RT @real_Poseidone: 00:00 / buon compleanno odiii ti voglio tanto bene ?? sei tanto speciale, brilla sempre mi raccomando. @IlVeroOdisseo - MPAPA090 : RT @Marcello742: Buon compleanno @Pirlo_official ! -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Inter Sito Ufficiale

Tra gli oltre quaranta lavori pervenuti sono stati scelti e saranno sottoposti alla giuria: - Anarky di Francesco Fersini e Francesco Innocenzi; -di Stefano Tarantino, Flavia Odierna ...La showgirl sarda non è vista diocchio dai colleghi naufraghi e continua ad andare in ... per alcuni finte, versate nel giorno del suo 54esimo. Valeria Marini in lacrime a ...La dedica al miele dell’attrice Claudia Pandolfi all’amica Giulia Bevilacqua dà il via al pettegolezzo. Le amicizie, si sa, oggi viaggiano vibranti nella rete. I Social sono ...«Certo che mi riconfermerei, io amo allenare questa squadra». Andrea Pirlo festeggia così nel modo migliore il suo compleanno con ...