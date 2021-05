Come impedire che i soldi del Recovery finiscano in mano alle mafie (Di lunedì 17 maggio 2021) Le mafie sono pronte per aggiudicarsi i prossimi trasferimenti pubblici che l’Europa stanzierà per il nostro Paese. In Italia in questo momento il rischio che almeno una parte di quei finanziamenti confluisca nelle casse della criminalità organizzata è altissimo. Se questo accadrà, ovviamente, i danni per i risultati economici da perseguire negli anni a venire saranno ingenti e produrranno effetti deleteri sulla vita di molte persone. Questa conclusione è la logica conseguenza dell’infiltrazione mafiosa che, di fatto, sarà responsabile anche di una perdita (ovviamente da quantificare) del PIL pro capite durante tutto il periodo di erogazione dei fondi all’Italia. La criminalità mafiosa con le complicità della cosiddetta “area grigia” potrà influire negativamente anche sull’accesso al credito. I mutuatari nelle aree ad alta densità mafiosa pagano tassi d’interesse più ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Lesono pronte per aggiudicarsi i prossimi trasferimenti pubblici che l’Europa stanzierà per il nostro Paese. In Italia in questo momento il rischio che almeno una parte di quei finanziamenti confluisca nelle casse della criminalità organizzata è altissimo. Se questo accadrà, ovviamente, i danni per i risultati economici da perseguire negli anni a venire saranno ingenti e produrranno effetti deleteri sulla vita di molte persone. Questa conclusione è la logica conseguenza dell’infiltrazione mafiosa che, di fatto, sarà responsabile anche di una perdita (ovviamente da quantificare) del PIL pro capite durante tutto il periodo di erogazione dei fondi all’Italia. La criminalità mafiosa con le complicità della cosiddetta “area grigia” potrà influire negativamente anche sull’accesso al credito. I mutuatari nelle aree ad alta densità mafiosa pagano tassi d’interesse più ...

Advertising

mirkomorini : @Andreacar_88 @MedBunker La scienza ci spiega come si replica un virus e come provoca la malattia. La tecnica trov… - HuffPostItalia : Come impedire che i soldi del Recovery finiscano in mano alle mafie - RV1159497095 : @MomblanOfficial E‘ come quando nei telegiornali si vede la polizia impegnata ad arrestare dei mafiosi e i concitta… - Gattaccioinfame : @65_virna Non è che siccome non riesci a controllare, allora imponi una misura inutile e vessatoria a chi non dovre… - vincenzomazzocc : La mancanza di azione può indurci a lasciare agli altri il compito di prendere le decisioni per noi ...... e questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Come impedire Ddl Zan: serve una discussione responsabile sottratta alle esibizioni ideologiche Non è in questione il fatto che, come ha scritto papa Francesco e lo ha mostrato in tante occasioni ... non significa cambiare surrettiziamente i parametri culturali e dunque sociali e impedire la ...

Borsa Italiana Oggi 17 maggio 2021: apertura in rialzo, banche in vetta Se le quotate del comparto finance sono ben comprate, ad impedire al Ftse Mib di colorarsi di un ... In questo secondo caso, scegliendo un broker autorizzato come Plus500 (leggi qui la recensione ...

Come impedire che i soldi del Recovery finiscano in mano alle mafie L'HuffPost Non è in questione il fatto che,ha scritto papa Francesco e lo ha mostrato in tante occasioni ... non significa cambiare surrettiziamente i parametri culturali e dunque sociali ela ...Se le quotate del comparto finance sono ben comprate, adal Ftse Mib di colorarsi di un ... In questo secondo caso, scegliendo un broker autorizzatoPlus500 (leggi qui la recensione ...