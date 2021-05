Una Prima più “Prima” delle altre. Con “La Traviata” si ritorna alla magia dello spettacolo dal vivo (Di sabato 15 maggio 2021) Accomodiamoci: la Cultura riparte con un Crazy Friday. E subito mi trovo davanti a un conflitto d’interesse: commuovermi ai fremiti di Violetta o fare la sirenetta a bordo di un pazzeschissimo gommone Coastal Boat per vedere la partenza della mitica regata dei Tre Golfi. Dal vivo dopo oltre un anno di “clausura” il Massimo napoletano spalanca le porte. al “La Traviata”, regia firmata da Marina Bianchi. Certo i posti sono distanziati e dai poggi gomito si alzano dei separè in vetro per proteggersi dallo starnuto del vicino. Tutto sold out, io dopo lista d’attesa riesco a infilarmi last minute in platea. Pubblico festante dopo la “Tempesta”, molti gentiluomini come da Prima per la stagione lirica indossano lo smoking, Mino Cuciniello, un devoto e chic sancarlista, si imbavaglia con mascherina con stemma borbonico. ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Accomodiamoci: la Cultura riparte con un Crazy Friday. E subito mi trovo davanti a un conflitto d’interesse: commuovermi ai fremiti di Violetta o fare la sirenetta a bordo di un pazzeschissimo gommone Coastal Boat per vedere la partenza della mitica regata dei Tre Golfi. Daldopo oltre un anno di “clausura” il Massimo napoletano spalanca le porte. al “La”, regia firmata da Marina Bianchi. Certo i posti sono distanziati e dai poggi gomito si alzano dei separè in vetro per proteggersi dallo starnuto del vicino. Tutto sold out, io dopo lista d’attesa riesco a infilarmi last minute in platea. Pubblico festante dopo la “Tempesta”, molti gentiluomini come daper la stagione lirica indossano lo smoking, Mino Cuciniello, un devoto e chic sancarlista, si imbavaglia con mascherina con stemma borbonico. ...

