Parco Nazionale del Matese, Borrelli: "Basta tentennamenti" (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCusano Mutri – All'interno del convegno organizzato stamane da Coldiretti in località Bocca della Selva, sul tema "Resilienti e innovativi: i giovani agricoltori nel dopo-Covid", il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha trattato anche del tema connesso all'istituzione del Parco Nazionale del Matese. "Ci sono ritardi inaccettabili – ha spiegato Borrelli – un po' per colpa della burocrazia, un po' per colpa della politica. Il Parco Nazionale del Matese, di fatto già istituito, non può attendere ancora". L'obiettivo polemico di Borrelli sono i particolarismi: "Non è possibile che sulla perimetrazione del Parco si continui a discutere. Basta con i ...

