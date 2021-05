Morte Luana. Ragnatela su protezione orditoio: da quanto tempo era sollevata persiana di sicurezza? (Di sabato 15 maggio 2021) Gli inquirenti, riferisce il "Corriere Fiorentino", ritengono che l'operaia sia rimasta incastrata nella fase finale della lavorazione della macchina, i legali invece reputano che Luana sia stata inghiottita dall'orditoio nel momento in cui con l'aiuto dei pedali ha avviato il subbio. Fidanzato: "Voglio sapere perchè è morta" Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) Gli inquirenti, riferisce il "Corriere Fiorentino", ritengono che l'operaia sia rimasta incastrata nella fase finale della lavorazione della macchina, i legali invece reputano chesia stata inghiottita dall'nel momento in cui con l'aiuto dei pedali ha avviato il subbio. Fidanzato: "Voglio sapere perchè è morta"

