Internazionali d’Italia 2021 | Karolina Pliskova è la prima finalista del WTA 1000 di Roma

Il torneo degli Internazionali d'Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Dopo aver disputato l'ultimo dei quarti di finale in programma, sono scattate le semifinali. La prima finalista, nella parte bassa del tabellone, è la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 9, che batte in tre partite la croata Petra Martic con lo score di 6-1 3-6 6-2 dopo due ore di gioco. Domani, nell'ultimo atto, la sfida contro una tra la statunitense Cori Gauff e la polacca Iga Swiatek, numero 15 del seeding. Dopo aver dominato il primo parziale con un 6-1 maturato in appena 28 minuti, la ceca ha subito il ritorno della croata nel secondo set.

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - Agenzia_Ansa : Lorenzo Sonego vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, battendo in tre set Andrej Rublev con il punteggio… - OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - Corentin_Info : ??WTA - Internazionali BNL d'Italia?? ??Quarts de finale?? 11h00 I. Swiatek 2-0 E. Svitolina - Corentin_Info : ??ATP - Internazionali BNL d'Italia?? #tennis ??Quarts de finale?? 11h00 N. Djokovic 2-1 S. Tsitsipas L. Sonego 2-1 A. Rublev -