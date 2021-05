Irlanda, un attacco ransomware manda in tilt il servizio sanitario del paese (Di venerdì 14 maggio 2021) Una notte decisamente tribolata per i servizi sanitari irlandesi, presi di mira da un «attacco ransomware Irlanda significativo» che ha causato interruzioni diffuse e una serie di problemi che adesso, come comunicato su Twitter tramite l’account ufficiale HSE Irlanda. Tra i vari problemi riscontrati c’è stato anche l’annullamento di alcuni appuntamento oltre – ovviamente – al tentativo di accesso ai dati dei pazienti. L’ad del servizio sanitario ha parlato di un tentativo «ad opera dell’essere umano» di accedere a una serie di dati archiviati sui server centrali, seppure non ci sia stata la solita richiesta di riscatto per uscire dai sistemi. LEGGI ANCHE >>> Dopo l’attacco ransomware a Colonial Pipeline Biden ordina un rafforzamento delle ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 maggio 2021) Una notte decisamente tribolata per i servizi sanitari irlandesi, presi di mira da un «significativo» che ha causato interruzioni diffuse e una serie di problemi che adesso, come comunicato su Twitter tramite l’account ufficiale HSE. Tra i vari problemi riscontrati c’è stato anche l’annullamento di alcuni appuntamento oltre – ovviamente – al tentativo di accesso ai dati dei pazienti. L’ad delha parlato di un tentativo «ad opera dell’essere umano» di accedere a una serie di dati archiviati sui server centrali, seppure non ci sia stata la solita richiesta di riscatto per uscire dai sistemi. LEGGI ANCHE >>> Dopo l’a Colonial Pipeline Biden ordina un rafforzamento delle ...

