Torino-Milan 0-7: rossoneri a valanga al Grande Torino (Di mercoledì 12 maggio 2021) Goleada della squadra di Pioli a Torino: 7 gol dal sapore di Europa. Torino disastroso dal primo al novantesimo minuto 7 gol per suggellare un dominio totale e portarsi a soli 3 punti da un posto in Champions League: il Milan è sempre più vicino al ritorno nella massima competizione continentale. Notte fonda, invece, per il Torino che però può accontentarsi della contemporanea sconfitta del Benevento e portarsi a un punto dalla salvezza matematica. Al Grande Torino la partita si divide in un primo tempo convincente e un secondo tempo dominante, solo ed esclusivamente per merito dei rossoneri. La goleada del Diavolo si apre con il siluro dal limite di Theo Hernandez: bordata quasi da fermo ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Goleada della squadra di Pioli a: 7 gol dal sapore di Europa.disastroso dal primo al novantesimo minuto 7 gol per suggellare un dominio totale e portarsi a soli 3 punti da un posto in Champions League: ilè sempre più vicino al ritorno nella massima competizione continentale. Notte fonda, invece, per ilche però può accontentarsi della contemporanea sconfitta del Benevento e portarsi a un punto dalla salvezza matematica. Alla partita si divide in un primo tempo convincente e un secondo tempo dominante, solo ed esclusivamente per merito dei. La goleada del Diavolo si apre con il siluro dal limite di Theo Hernandez: bordata quasi da fermo ...

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - SkySport : TORINO-MILAN 0-7 Risultato finale ? ? #Hernandez (19’) ? rig. #Kessie (26’) ? #Diaz (51’) ? #Hernandez (62’) ?… - MilanPress_it : L’analisi del tecnico granata dopo #TorinoMilan ?? - sasy_blackwhait : La grande figura di MERDA da parte del #Torino stasera e stata il colmo, pur di nn aiutare la #Juventus ,nel ferma… -