Ford - Ipotesi elettrica per la Bronco

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 maggio 2021) E se ladiventasse anche? A insinuare questo dubbio negli appassionati di off-road è stato direttamente l'amministratore delegato dell'Ovale blu, Jim Farley, che, con una sibillina risposta a un tweet, ha aperto le porte al possibile arrivo di una nuova fuoristrada a batteria. Del resto, sempre più costruttori stanno ampliando l'orizzonte delle Ev entrando in nuovi segmenti e dopo le hypercar sembra ora giunto il momento di mettere le ruote fuori dall'asfalto: il marchio simbolo dell'avventura, la Jeep, ha presentato la concept Wrangler Magneto, la Land Rover lancerà una gamma di elettriche e altri marchi - come GMC, Tesla e Rivian - hanno presentato (per ora solo virtualmente) dei pick-up elettrici pensati anche per l'off-road. Si farà attendere. Laha appena dato il via alla sua transizione ...