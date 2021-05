Gli arbitri per la trentaseiesima giornata di Serie A (Di martedì 11 maggio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra martedì 11 e mercoledì 12 maggio. Quali sono ? ATALANTA-BENEVENTO h.20.45 Arbitro: Massa Assistenti: Peretti-Bindoni Iv uomo: Di Martino Var: Di Paolo Avar: Cecconi BOLOGNA-GENOA H.20.45 Arbitro: Fourneau Assistenti: Rocco-Scarpa Iv uomo: Serra Var: Abisso Avar: Costanzo CAGLIARI-FIORENTINA H.18.30 Arbitro: Mariani Assistenti: Colarossi-Paganessi Iv uomo: Marini Var: Manganiello Avar: Giallatini CROTONE-VERONA giovedi 13/5 h.20.45 Arbitro: Massimi Assistenti: Berti-Nuzzi Iv uomo: Marchetti Var: Sacchi Avar: Di Vuolo INTER-ROMA H.20.45 Arbitro: Chiffi Assistenti: Imperiale-Bresmes Iv uomo: Prontera Var: Pairetto Avar: Di Iorio LAZIO-PARMA Arbitro: Dionisi Assistenti: Sechi-Avalos Iv uomo: Giuia Var: Piccinini Avar: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra martedì 11 e mercoledì 12 maggio. Quali sono ? ATALANTA-BENEVENTO h.20.45 Arbitro: Massa Assistenti: Peretti-Bindoni Iv uomo: Di Martino Var: Di Paolo Avar: Cecconi BOLOGNA-GENOA H.20.45 Arbitro: Fourneau Assistenti: Rocco-Scarpa Iv uomo: Serra Var: Abisso Avar: Costanzo CAGLIARI-FIORENTINA H.18.30 Arbitro: Mariani Assistenti: Colarossi-Paganessi Iv uomo: Marini Var: Manganiello Avar: Giallatini CROTONE-VERONA giovedi 13/5 h.20.45 Arbitro: Massimi Assistenti: Berti-Nuzzi Iv uomo: Marchetti Var: Sacchi Avar: Di Vuolo INTER-ROMA H.20.45 Arbitro: Chiffi Assistenti: Imperiale-Bresmes Iv uomo: Prontera Var: Pairetto Avar: Di Iorio LAZIO-PARMA Arbitro: Dionisi Assistenti: Sechi-Avalos Iv uomo: Giuia Var: Piccinini Avar: ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri Il Granzette vince gara 1 Abbiamo una settimana per analizzare gli errori e per prepararci al meglio. Dobbiamo partire ... Iturriaga (G), 14'25'' Troiano (G) AMMONITE: Troiano (G), Pasos (P), Duco (P) ARBITRI: Gianluca Morelli (...

Diretta/ Cantù Sassari (risultato finale 106 - 101): la Dinamo manca la rimonta! ... poi la celebre conferenza stampa dopo il match contro Nymburk in cui aveva platealmente accusato gli arbitri di aver condizionato il risultato, peraltro dopo aver dato in escandescenze nel tunnel ...

Serie A, gli arbitri della 36^ giornata Sky Sport L'arbitro - Bilancio positivo per la Roma con Chiffi. Torna Pairetto al VAR dopo la sconfitta col Cagliari Sarà Daniele Chiffi a dirigere il match tra Inter e Roma, valevole per la giornata di campionato numero 36. Per il fischietto della sezione di Padova sono solo 4 i precedenti ...

"Dispiace per la sconfitta, ma cambia poco" Virtus Djordjevic loda Trento e spiega: "La pausa ci ha tolto il ritmo-gara da ritrovare nei playoff. E abbiamo parlato troppo con gli arbitri" ...

