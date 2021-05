Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme a Milano | la foto fa il giro del web

(Di lunedì 10 maggio 2021), protagonista di «Amici 2021», sono stati beccatiinper. Il giovane, per chi non lo sapesse, è stato fra i ballerini più apprezzati di quest’edizione del talent show di Maria De Filippi. Tra gli allievi più promettenti della severa maestra Alessandra Celentano, apprezzato da tutti gli altri insegnanti e compagni d’avventura. C’è del tenero tra lui e l’influencer? Un’amicizia? Cerchiamo di fare chiarezza. leggi anche l’articolo —>e il crollo emotivo su Club House: «Sono stato male»è stato tra i volti maggiormente apprezzati di quest’edizione di ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : L'espressione di Tommy = L'espressione della vita ?? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Mister Sorriso Smagliante ?? @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - Malvy34087444 : RT @Meri15247691: Ragazze questo modello gli sta da dio ???????? @tommaso_zorzi #tommasozorzi #tzvip - sadKrocco : mia madre mi ha appena sentito mentre aprivo un video di Tommaso Zorzi e ora pensa che sono gay -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Sempre sul pezzo invece, questa sera particolarmente sarcastico e a tratti ironico. VOTO 7. Poco presente invece Elettra Lamborghini , che continua questa sua avventura da opinionista ...C'è una frase che non avrei mai voluto leggere, scritta da un'adulta che teoricamente ha un lavoro serio: ", in seguito vincitore del Grande Fratello, aveva lanciato su Instagram una ...Nuovo attacco di Vera Gemma ieri sera all'Isola dei famosi, in collegamento dallo studio ha chiesto ad una naufraga di far vedere quanto è cattiva.Lunedì 10 maggio è andata in onda la sedicesima puntata dell’Isola dei famosi 2021, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi ...