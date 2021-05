Milano, i tifosi dell’Inter accolgono il pullman della squadra a San Siro per festeggiare lo scudetto. In migliaia senza distanziamento (Di sabato 8 maggio 2021) I tifosi dell’Inter a San Siro per festeggiare la vittoria dello scudetto con la squadra. migliaia di persone, prima dell’anticipo di campionato contro la Sampdoria, hanno atteso l’arrivo del pullman con i giocatori. Al passaggio del mezzo in livrea nerazzurra è esplosa la gioia incontenibile dei tifosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Ia Sanperla vittoria dellocon ladi persone, prima dell’anticipo di campionato contro la Sampdoria, hanno atteso l’arrivo delcon i giocatori. Al passaggio del mezzo in livrea nerazzurra è esplosa la gioia incontenibile dei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Festa per lo scudetto dell’Inter: fuori dallo stadio 3 mila tifosi per salutare la squadra - matteosalvinimi : Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano… - petergomezblog : Inter, segretario Confcommercio Milano: “Capisco i tifosi, ma i locali non possono aprire e in piazza arrivano in 3… - trincherov : RT @sabrina__sf: 'In piazza a Milano non possiamo disperdere 30mila tifosi... Andiamo a rompere il caxxo alla torteria di Chivasso!' Pecca… - DonyLove : RT @Fraccio: Manifestazione a Milano in questo momento “I contagi saranno colpa dei tifosi dell’Inter scesi in piazza” -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tifosi Gemitaiz contro la polizia: 'Fate schifo' In barba alle norme anti - covid, migliaia di tifosi si sono riversati per le strade per cantare la propria felicità e a Milano circa 30000 interisti hanno letteralmente invaso Piazza Duomo . Un ...

Torna la carica dei 3mila interisti . Assembramenti fuori San Siro Quella di oggi non è una giornata facile per l'ordine pubblico di Milano. Da una parte il raduno dei Sentinelli a favore del ddl Zan , dalla parte opposta della città ... sono stati tanti i tifosi che ...

30mila tifosi in piazza a Milano. Locatelli: non ce lo possiamo permettere Avvenire "Inter, assembramenti vergognosi". L'accusa da Torino ai tifosi nerazzurri Anzi: è stato un assembramento consentito, mentre in centro a Milano si manifestava per la legge Zan con tutte le precauzioni del caso. Nessuno ha parlato. Nessuno ha sollevato la propria indignazione ...

Festa Inter, Radicali Milano a San Siro per distribuire mascherine e gel 08 maggio, 18:03 Calcio Festa Inter, Radicali Milano a San Siro per distribuire mascherine e gel. Usuelli, consigliere regionale di Piu' Europa: "Siamo tifosi di una politica che ...

In barba alle norme anti - covid, migliaia disi sono riversati per le strade per cantare la propria felicità e acirca 30000 interisti hanno letteralmente invaso Piazza Duomo . Un ...Quella di oggi non è una giornata facile per l'ordine pubblico di. Da una parte il raduno dei Sentinelli a favore del ddl Zan , dalla parte opposta della città ... sono stati tanti iche ...Anzi: è stato un assembramento consentito, mentre in centro a Milano si manifestava per la legge Zan con tutte le precauzioni del caso. Nessuno ha parlato. Nessuno ha sollevato la propria indignazione ...08 maggio, 18:03 Calcio Festa Inter, Radicali Milano a San Siro per distribuire mascherine e gel. Usuelli, consigliere regionale di Piu' Europa: "Siamo tifosi di una politica che ...