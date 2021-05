Il Papa: "L'accesso ai vaccini sia per tutti" (Di sabato 8 maggio 2021) Arriva un nuovo e accorato appello di Papa Francesco per "garantire" un accesso universale ai vaccini "e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale". Il Pontefice ribadisce la necessità di "uno spirito di giustizia", "uno spirito di comunione che ci permette di generare un modello economico diverso, più inclusivo, giusto e sostenibile". In un videomessaggio - in spagnolo - ai partecipanti al "Vax Live: The Concert To Reunite The World", concerto benefico organizzato da Global Citizen per sostenere la distribuzione globale equa dei vaccini, Francesco torna su un argomento a lui caro e ripetuto più volte. "Cari giovani in età e in spirito: ricevete cordiali saluti da questo vecchio, che non balla né canta come voi - esordisce il Papa in modo scherzoso -, ma che crede insieme a voi ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) Arriva un nuovo e accorato appello diFrancesco per "garantire" ununiversale ai"e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale". Il Pontefice ribadisce la necessità di "uno spirito di giustizia", "uno spirito di comunione che ci permette di generare un modello economico diverso, più inclusivo, giusto e sostenibile". In un videomessaggio - in spagnolo - ai partecipanti al "Vax Live: The Concert To Reunite The World", concerto benefico organizzato da Global Citizen per sostenere la distribuzione globale equa dei, Francesco torna su un argomento a lui caro e ripetuto più volte. "Cari giovani in età e in spirito: ricevete cordiali saluti da questo vecchio, che non balla né canta come voi - esordisce ilin modo scherzoso -, ma che crede insieme a voi ...

