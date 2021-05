Volo da India a Bergamo, dei 6 positivi 5 con variante indiana (Di venerdì 7 maggio 2021) Dei sei tamponi sequenziati dei passeggeri positivi al Covid sbarcati lunedì scorso da un Volo atterrato a Bergamo dall’India cinque presentano la variante Indiana “di tipo due”, uno la variante inglese. E’ quanto comunica l’Ats di Bergamo, che aveva inviato all’ospedale Sacco di Milano i tamponi positivi per eseguire il sequenziamento dell’Rna del virus. I sei passeggeri positivi, come peraltro tutti gli altri presenti sul Volo, “proseguiranno presso i Covid hotel l’isolamento di dieci giorni come previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute relative alle misure per la gestione del contenimento dell’epidemia specificatamente per soggetti che hanno soggiornato in India, oltre ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Dei sei tamponi sequenziati dei passeggerial Covid sbarcati lunedì scorso da unatterrato adall’cinque presentano lana “di tipo due”, uno lainglese. E’ quanto comunica l’Ats di, che aveva inviato all’ospedale Sacco di Milano i tamponiper eseguire il sequenziamento dell’Rna del virus. I sei passeggeri, come peraltro tutti gli altri presenti sul, “proseguiranno presso i Covid hotel l’isolamento di dieci giorni come previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute relative alle misure per la gestione del contenimento dell’epidemia specificatamente per soggetti che hanno soggiornato in, oltre ...

Advertising

fattoquotidiano : Sabato torna a casa la coppia italiana bloccata in India dopo un’adozione: “Volo umanitario grazie a una raccolta f… - Corriere : La coppia bloccata in India sta per tornare in Italia: volo sanitario pagato da amici ... - fattoquotidiano : Tornano a casa gli italiani bloccati in India - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Speranza e la bufala del blocco dei voli. Covid: volo da India a Bergamo, dei sei positivi 5 con variante indiana - Pasquale_Mereu : RT @ImolaOggi: Speranza e la bufala del blocco dei voli. Covid: volo da India a Bergamo, dei sei positivi 5 con variante indiana -