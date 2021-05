Milan, Bucchioni: “Pioli merita la conferma, ma senza Champions può saltare” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del lavoro di Stefano Pioli dopo un anno e mezzo di Milan. Questo il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 maggio 2021) Il giornalista Enzoha parlato del lavoro di Stefanodopo un anno e mezzo di. Questo il suo pensiero

Advertising

notizie_milan : Bucchioni: “Pioli meriterebbe la conferma per il lavoro che ha fatto” - sportli26181512 : Bucchioni: 'Pioli meriterebbe la conferma per il lavoro che ha fatto': Intervenuto con un editoriale su Tuttomercat… - infoitsport : Bucchioni: “Mourinho benzina in una macchina ferma. Juve-Milan? Sta peggio…” - cn1926it : #Bucchioni sulla corsa #Champions: 'Se la Juve perde non si riprende' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bucchioni a TMW Radio: 'Juve-Milan è una finale. Chi perde è fuori. Mourinho è un personaggio che serve' -