DIRETTA F1 | GP Spagna LIVE | Mercedes davanti | la Ferrari fatica con le medie Super Alonso!

(Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Squillo della Aston Martin! Vettel è 4° a 0.777 (gomme soft). 15.21 Bottas si migliora con le soft, ma Hamilton fa ancora meglio! 1’18?170. Il campione del mondo vola in testa con 0.139 sul finlandese. 3° Verstappen a 6 decimi, ma non ha ancora utilizzato le soft. 15.21 Gomme soft ora per le. 15.21 Il pezzo perso da Sainz è un generatore di vortice. 15.20 Primi venti minuti di FP2 dominati dalla. 15.19 La classifica aggiornata. 1 Valtteri BOTTAS1:18.419 3 2 Lewis HAMILTON+0.042 2 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.366 2 4 Fernando ALONSO Alpine+0.878 1 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.987 1 6 Esteban OCON Alpine+1.019 1 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.132 28 Charles LECLERC+1.353 ...

90 [F1] " Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa del campionato mondiale di Formula 1. Le PL2 inizieranno alle 15 14.25 - Non si è fatta attendere ...Bottas ha staccato il miglior tempo nel primo turno di prove libere. Le monoposto sono ora in pista per le FP2 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (8 volte), Williams (7), Mercedes (6), Red ...