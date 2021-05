Vaccino, allarme degli oncologi: 'Non estendere richiamo per i fragili. Non si sviluppa adeguata risposta' (Di giovedì 6 maggio 2021) L'estensione dei tempi di dei vaccini a mRNA contro il , allarma la Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce). L'allungamento delle tempistiche fra le due inoculazioni, comunicato ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) L'estensione dei tempi di dei vaccini a mRNA contro il , allarma la Federazione, cardiologi e ematologi (Foce). L'allungamento delle tempistiche fra le due inoculazioni, comunicato ...

Advertising

Gazzettino : Vaccino, allarme degli oncologi: «Per pazienti fragili non estendere il #richiamo. Non si sviluppa adeguata rispost… - infoitsalute : Vaccino, allarme degli oncologi: «Per pazienti fragili non estendere il richiamo. Non si sviluppa adeguata risposta» - mummy53690440 : Vaccino, allarme degli oncologi: «Per pazienti fragili non estendere il richiamo. Non si sviluppa adeguata risposta… - MMedifocus : Vabbè dai... - fabryegio : RT @2q2q_q: Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano -