I 500mila vaccini al giorno? Sono durati due giorni (Di giovedì 6 maggio 2021) I 500mila vaccini al giorno del generale Francesco Paolo Figliuolo Sono durati due giorni. Il Fatto Quotidiano oggi spiega che dopo la volata del 29 e del 30 aprile, in cui hanno superato la soglia delle 500 mila vaccinazioni giornaliere, le Regioni hanno frenato. Dopo aver fatto tanti titoli di giornale sul mezzo milione raggiunto entro aprile (alla fine e non a metà, ma questi Sono dettagli), da sabato scorso a ieri non hanno mai raggiunto l'obiettivo. Quello fissato dal Commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Il numero di vaccinazioni è rimasto sotto quota 400 mila domenica (poco più di 366 mila). Ma anche lunedì (394.448). E l'hanno superata di poco negli altri due giorni. Martedì 4 maggio si Sono fermate a 403

davidefaraone : Oggi è il giorno della consacrazione della bontà dell’operazione Draghi per cui avevamo aperto una crisi di governo… - TeresaBellanova : 500mila #vaccini al giorno entro fine aprile. Era l'obiettivo del Generale #Figliuolo e i dati di ieri confermano c… - fattoquotidiano : I DATI Figliuolo smentito: vaccini al ralenty [di Natascia Ronchetti] - spighissimo : RT @GP_Santo: @MastioMaria @spighissimo @RitaBorsatti #Figliuolo intendeva 500mila vaccini UN giorno, non AL giorno. - GP_Santo : @MastioMaria @spighissimo @RitaBorsatti #Figliuolo intendeva 500mila vaccini UN giorno, non AL giorno. -