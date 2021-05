PS5 | Sony brevetta una tecnologia che permette di riprodurre virtualmente ogni luogo reale

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un altro nuovo brevetto a tema videoludico:ha depositato all'ufficio patenti e brevetti degli Stati Uniti una nuovachedi collegare l'ambiente di une ottenere i suoi dati esterni per presentarlo nei loro giochi. Questo potrebbe avere risvolti enormi per tutta l'industria, ed è ovviamente un colpo davvero grosso per. Se questa, chiamata "AI-GENERATED INTERNAL ENVIRONMENTS BASED ON EXTERNAL GEOMETRY" funzionasse come sembra,fisicamente presente sulla terra potrebbe essere facilmente riprodottoin un videogame. Qua sotto trovate la descrizione tradotta del brevetto: "Viene fornito un metodo che include le seguenti operazioni: ricevere una ...