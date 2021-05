Locatelli sui festeggiamenti dell’Inter: «Vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere» (Di lunedì 3 maggio 2021) Franco Locatelli, il coordinatore del Cts, ha commentato a Sky la folla di persone che si è radunata ieri in piazza Duomo a Milano e per le vie della città dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. “Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, Vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia”. Non è possibile rilassarsi ora, per nessun motivo “Credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti” L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Franco, il coordinatore del Cts, ha commentato a Sky la folla di persone che si è radunata ieri in piazza Duomo a Milano e per le vie della città dopo la vittoria dello scudetto da parte. “Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini,glise lasi può. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia”. Non è possibile rilassarsi ora, per nessun motivo “Credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti” L'articolo ...

napolista : Locatelli sui festeggiamenti dell'Inter: «Vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere» Il… - Italia_Notizie : Festa Inter in Duomo, Locatelli (Cts): “Non possiamo permettercelo. Rispetto per i 121mila morti”. E i milanesi cri… - JuveReTweet : In un centrocampo con Jorginho e Verratti, volete tutti Barella titolare panchinando sia Pellegrini che Locatelli?… - _Berlino_ : @zpuntoeacapo Il discorso come ho già detto non riguarda Locatelli ma Tonali,era un'esempio per far capire che se p… -