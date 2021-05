Biden conferma l'aumento delle tasse per i ricchi: 'Tempo che paghino il giusto' (Di lunedì 3 maggio 2021) Biden ritorna a martellare sul tema dell' equità fiscale negli Stati Uniti, diventata ormai una bandiera da issare il prima possibile affiché si possano redistribuire le risorse anche alle classi meno ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 maggio 2021)ritorna a martellare sul tema dell' equità fiscale negli Stati Uniti, diventata ormai una bandiera da issare il prima possibile affiché si possano redistribuire le risorse anche alle classi meno ...

Stefano67504474 : RT @globalistIT: Lui sarà il 'grigio' centrista, ma in Italia queste cose non le dice quasi nessuno #Biden #tasse #equitàsociale https://t… - globalistIT : Lui sarà il 'grigio' centrista, ma in Italia queste cose non le dice quasi nessuno #Biden #tasse #equitàsociale - xblunotte : RT @FedericoRampini: Si conferma la ripartenza “a razzo” dell’economia americana: la crescita del primo trimestre proiettata sull’anno vale… - RossoAng : RT @FedericoRampini: Si conferma la ripartenza “a razzo” dell’economia americana: la crescita del primo trimestre proiettata sull’anno vale… - bushidan5 : RT @fulvio_oscar: In USA comanda L'ESERCITO NON l'attore BIDEN - la loro operazione equivale ad un COLPO di Stato - Il riconteggio in ARIZO… -