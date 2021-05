Inter Campione d’Italia: le prime parole del presidente Zhang (Di domenica 2 maggio 2021) Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha celebrato su Instagram la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha celebrato su Instagram la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri. «Grazie a tutti», questo il messaggio pubblicato da Zhang al termine del match tra Sassuolo e Atalanta, che ha garantito la matematica alla squadra di Antonio Conte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Steven Zhang (@stevenZhang91) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Stevendell’, ha celebrato su Instagram la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri Stevendell’, ha celebrato su Instagram la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri. «Grazie a tutti», questo il messaggio pubblicato daal termine del match tra Sassuolo e Atalanta, che ha garantito la matematica alla squadra di Antonio Conte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Steven(@steven91) L'articolo proviene da Calcio News 24.

