Coronavirus, verso i 150 milioni di contagi in tutto il mondo

I casi di Coronavirus nel mondo si avvicinano a grandi passi verso quota 150 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins University. I decessi sono 3.146.284 a livello mondiale.

infoitinterno : Coronavirus in Veneto: 302 nuovi casi e 8 morti nella giornata, i positivi in isolamento verso quota 22mila Bollett… - Erica57057397 : @Mauro51527007 @FmMosca @25O319 La spike è quella verso la quale l' organismo produce anticorpi. Una molecola che f… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #coronavirus in #veneto: 302 nuovi casi e 8 morti nella giornata, i positivi in isolamento verso quota 22mila Bollettino… - Gazzettino : #coronavirus in #veneto: 302 nuovi casi e 8 morti nella giornata, i positivi in isolamento verso quota 22mila Boll… - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: 'Il maggior numero di casi clinicamente rilevabili (il 56% del totale) è nella categoria 70-79 anni, dove gli effetti de… -

RECOVERY E SANITÀ/ '20 miliardi non bastano, medicina di base ancora trascurata'

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 APRILE/ +344 morti, sale tasso ... Si vorrebbe andare verso una maggiore e più efficiente integrazione tra sanità e servizi sociali.

Coronavirus, verso i 150 milioni di contagi in tutto il mondo I casi di coronavirus nel mondo si avvicinano a grandi passi verso quota 150 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins University. I decessi sono 3.146.284 a livello mondiale. Attualmente il dato è pari a 149.

Coronavirus, l'aggiornamento: 936 nuovi positivi, 2.874 i guariti. Vaccinazioni: verso 1,5 milioni di somministrazioni

Addio alla Margherita una vita dietro al banco CAORLE È morta per Covid, Margherita Freguia, conosciuta da tutti tra San Giorgio di Livenza e La Salute come “la Margherita”. Dopo un iniziale ricovero a Jesolo, Margherita, che aveva 73 anni, è stat ...

