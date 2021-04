“Dietro la notte”: tinte forti al femminile (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stefania Rocca splendida e misteriosa come sempre, interpreta una delle protagoniste di questa storia che ci racconta come le cose sono diverse da come appaiono. Perchè “Dietro la notte” c’è sempre un luogo che può far paura se non affrontato. In questa storia magistralmente scritta, raccontanta e interpretata ci sono vari elementi: l’amore, la passione, la discriminazione di genere, l’invidia, la cupidigia e la sopravvivenza. Le donne quando sono messe alle strette, seppur appaiono fragili sono in grado di diventare guerriere per difendersi. É una legge di sopravvivenza il più forte reagisce il più debole soccombe. La trama di “Dietro la notte” Marta (Stefania Rocca) è al capo del servizio di sicurezza di un opificio importante. Ha in progetto di trascorrere una serata romantica a casa col compagno prima di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stefania Rocca splendida e misteriosa come sempre, interpreta una delle protagoniste di questa storia che ci racconta come le cose sono diverse da come appaiono. Perchè “la” c’è sempre un luogo che può far paura se non affrontato. In questa storia magistralmente scritta, raccontanta e interpretata ci sono vari elementi: l’amore, la passione, la discriminazione di genere, l’invidia, la cupidigia e la sopravvivenza. Le donne quando sono messe alle strette, seppur appaiono fragili sono in grado di diventare guerriere per difendersi. É una legge di sopravvivenza il più forte reagisce il più debole soccombe. La trama di “la” Marta (Stefania Rocca) è al capo del servizio di sicurezza di un opificio importante. Ha in progetto di trascorrere una serata romantica a casa col compagno prima di ...

