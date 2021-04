Parco Colosseo riapre 41 giorni dopo | Russo | speranza per tutti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma –41di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, ilarcheologico delfinalmente le sue porte al pubblico. Davanti all’ingresso non ci sono ancora le lunghissime file che l’Anfiteatro ci ha abituato a vedere per anni, ma all’interno sono diversi i turisti, anche stranieri, che hanno approfittato di questa prima mattinata di riapertura. Alle 10.30 ilha inaugurato la sua terza riapertura,quelle della scorsa privamera alla fine del primo lockdown e quella di febbraio 2021, quando ilha riaperto con tanto di concerto organizzato sul palco dell’arena. Questa volta, forse un po’ per scaramanzia, nessun evento accompagna il ritorno alla citta’ e al mondo del monumento piu’ famoso d’Italia, ma ...

A Firenze aprono oggi gli Uffici e a Roma riaprono ilarcheologico del, i Musei Capitolini, il Mausoleo di Augusto, l'Ara Pacis, il MAXXI, il Pantheon, Castel Sant'Angelo e la Galleria ...