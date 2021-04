Milan, Zlatan Ibrahimovic rinnova fino al 2022 (Di giovedì 22 aprile 2021) Ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan fino al 2022. Un’altra stagione in rossonero per lo svedese. MilanO – E’ ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan fino al 2022. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, lo svedese ha trovato l’accordo sui dettagli con i rossoneri e prolungato di un altro anno il proprio contratto. Si tratta di un prolungamento importante visto gli ultimi problemi fisici che lo hanno tenuto in campo per quasi metà campionato. La figura di Ibra nel gruppo squadra è fondamentale e per questo Maldini ha deciso di prolungare il proprio contratto al giocatore. Un segnale importante anche in otticca futura. Il comunicato del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ufficiale il rinnovo dicon ilal. Un’altra stagione in rossonero per lo svedese.O – E’ ufficiale il rinnovo dicon ilal. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, lo svedese ha trovato l’accordo sui dettagli con i rossoneri e prolungato di un altro anno il proprio contratto. Si tratta di un prolungamento importante visto gli ultimi problemi fisici che lo hanno tenuto in campo per quasi metà campionato. La figura di Ibra nel gruppo squadra è fondamentale e per questo Maldini ha deciso di prolungare il proprio contratto al giocatore. Un segnale importante anche in otticca futura. Il comunicato del ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan #Ibrahimovic. - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - SimoneGambino : UFFICIALE - 'AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese vestirà l… - Shoronpo_milan : RT @acmilan: 'Sono molto felice, questa è casa mia': le prime parole di @Ibra_official dopo il rinnovo ??? Zlatan’s first comments on his r… - MassSte : Ora è ufficiale: Zlatan #Ibrahimovic ha rinnovato il contratto con l’infermeria del Milan anche per la prossima stagione. -