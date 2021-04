Gratta e Vinci: colpo sensazionale con soli 3 euro. Svelato il paese fortunato (Di giovedì 22 aprile 2021) Prende un caffè e come resto accetta un Gratta e Vinci, proprio quello fortunato. Con una giocata da 3 euro porta a casa un sacco di soldi. Gratta e Vinci fortunato per un giocatore che ha investito pochi euro per un biglietto che ha regalato una gioia inaspettata. In questo periodo sono tante le puntate L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 aprile 2021) Prende un caffè e come resto accetta un, proprio quello. Con una giocata da 3porta a casa un sacco di soldi.per un giocatore che ha investito pochiper un biglietto che ha regalato una gioia inaspettata. In questo periodo sono tante le puntate L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Jammasrl : #Cronache #GrattaVinci #arezzo #grattaevinci #IlMiliardarioMega Gratta e vinci regala 20mila euro ad Arezzo - Jammasrl : #Cronache #GrattaVinci #furto #grattaevinci #padova Furto in un bar di Padova, rubati anche gratta e vinci - AlGrattino : Gratta e Vinci 22-04-2021 Cuccioli d'Oro #03-016 (vincita?) LEGGI SOTTO!... - Ferdi__Romano : 2 ore e e 15 minuti di attesa alle Poste per spedire un pacco. No. No per comprare un sim card, un gratta e vinci,… - ziopierpa : @neminoemi_ Ho visto un contratto a tempo indeterminato spernacchiare un biglietto vincente del gratta e vinci. Auguri. -