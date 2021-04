Fedez contro il vitalizio a Formigoni | “Ecco le priorità del Senato”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)il, ha scoccato un dardo nelle stories di Instagram. Da settimane Federico Lucia è tra gli artisti in prima lineal’ostruzionismo del centro destra sul ddl Zan e a più riprese ha punzecchiato ilre leghista Simone Pillon che spesso ha mantenuto il punto sulla posizione del Carroccio in merito all’approvazione del disegno di legge. Il ddl Zan è ancora bloccato ale il centro destra ha spesso giustificato la situazione dicendo che il progetto non sarebbe una. Parola, quest’ultima, ripresa daper contestare il ripristino dela Roberto. L’ex parlamentare ed ex presidente della Regione Lombardia si era visto ...

Stop_SelfInjury : RT @_cieloitalia: Prof. Viglione contro Gassman, Brignano e Fedez. Per guadagnare 2 soldi. - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: Prof. Viglione contro Gassman, Brignano e Fedez. Per guadagnare 2 soldi. - gayburg : CasaPound di scaglia contro Malika: «Sua famiglia retrograda perché mussulmana, Fedez lasci stare il cattolico Pill… - SamaraSamWorld : RT @Moon13_me: Il “Comunista #Fedez” sciacallo di professione ha postato una storia su #instagram contro l’ex governatore #Formigoni. Il si… - Moon13_me : Il “Comunista #Fedez” sciacallo di professione ha postato una storia su #instagram contro l’ex governatore… -

... che ha twittato così: Influencerl'omofobia Si tratta dell'ennesimo caso di omofobia che ... come testimonia ancora una volta, che ha partecipato attivamente alla promozione del ddl Zan . ...Nelle ultime ore in tanti le hanno espresso solidarietà da Elodie a. La solidarietà nei ... Mi aspettavo che durasse due giorni, non voglio che si scagli odiodi loro' queste le parole di ...L'ex centrocampista e bandiera della Roma, che nei giorni scorsi era stato ricoverato allo Spallanzani dopo la positività al coronavirus e per una polmonite, ha ricevuto la vicinanza del mondo dello ...Con la violenza e l'inumanità che li contraddistingue, i camerati di CasaPound non hanno perso tempo per scagliarsi contro la ragazza 22enne che è stata cacciata di casa perché lesbica.