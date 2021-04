AstraZeneca, annuncia lo stop al vaccino e sviene in diretta: brutto spavento – VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo stop al vaccino AstraZeneca fa discutere in tutto il mondo. La funzionaria, però, al momento dell’annuncio crolla per terra in diretta tv: cosa è successo Il momento relativo il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 aprile 2021) Loalfa discutere in tutto il mondo. La funzionaria, però, al momento dell’annuncio crolla per terra intv: cosa è successo Il momento relativo il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

HuffPostItalia : Annuncia il blocco totale di Astrazeneca e sviene in diretta tv - Adnkronos : La direttrice dell'agenzia del farmaco danese annuncia lo stop al vaccino di #AstraZeneca e sviene in diretta tv. I… - CorriereUmbria : Danimarca, funzionaria sviene mentre annuncia lo stop al vaccino Astrazeneca. Il video #Danimarca #sviene… - DrAntoniaPagani : RT @manginobrioches: Annuncia lo stop ad #AstraZeneca e sviene in diretta tv. Minchia questi vaccini, però. - EHogwords : RT @HuffPostItalia: Annuncia il blocco totale di Astrazeneca e sviene in diretta tv -