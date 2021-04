Nintendo annuncia un nuovo evento Indie World: appuntamento per domani (Di martedì 13 aprile 2021) A sorpresa, Nintendo annuncia una nuova trasmissione su YouTube tutta dedicata ai titoli Indie in arrivo su Switch. Alle ore 18:00 di domani, 14 aprile, andrà in onda un nuovo Indie World. La diretta, della durata di circa 20 minuti, si concentrerà sui prossimi titoli indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. Non sono state fornite indiscrezioni specifiche sui titoli che verranno presentati, e con tutta probabilità non sapremo di più fino all'effettiva diretta. Sarà possibile seguire la diretta a quest'indirizzo: Indie World - 14/04/2020 (Nintendo Switch). Maggiori informazioni sul catalogo di titoli indipendenti per Nintendo Switch sono disponibili sul Portale Indie ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) A sorpresa,una nuova trasmissione su YouTube tutta dedicata ai titoliin arrivo su Switch. Alle ore 18:00 di, 14 aprile, andrà in onda un. La diretta, della durata di circa 20 minuti, si concentrerà sui prossimi titoli indipendenti in arrivo suSwitch. Non sono state fornite indiscrezioni specifiche sui titoli che verranno presentati, e con tutta probabilità non sapremo di più fino all'effettiva diretta. Sarà possibile seguire la diretta a quest'indirizzo:- 14/04/2020 (Switch). Maggiori informazioni sul catalogo di titoli indipendenti perSwitch sono disponibili sul Portale...

