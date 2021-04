Juventus-Genoa, out Bernardeschi e Bonucci: i convocati di Andrea Pirlo (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea Pirlo ha comunicato i convocati per Juventus-Genoa, match in programma domani alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero dovrà ancora fare a meno di Bernardeschi e Bonucci, ancora alle prese con la positività al Covid-19, ma per il resto avrà a disposizione l’intera rosa. Un appuntamento da non fallire nella corsa alla qualificazione in Champions. I convocati PORTIERI: Szczesny, Buffon, PinsoglioDIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, FrabottaCENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, KulusevskiATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021)ha comunicato iper, match in programma domani alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero dovrà ancora fare a meno di, ancora alle prese con la positività al Covid-19, ma per il resto avrà a disposizione l’intera rosa. Un appuntamento da non fallire nella corsa alla qualificazione in Champions. IPORTIERI: Szczesny, Buffon, PinsoglioDIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, FrabottaCENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, KulusevskiATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia SportFace.

