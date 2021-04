Il governo decide: vaccino AstraZeneca solo agli over60. Ad aprile consegne dosi superiori al 20% del previsto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche l'Italia, dopo altri Paesi Ue, decide di restringere l'uso del vaccino AstraZeneca, oggi Vaxzevria, alle fasce di età superiori ai 60 anni. L'annuncio è arrivato dopo le valutazioni di Ema e Aifa che hanno ritenuto "plausibile" la possibilità che i seppur rarissimi eventi trombotici avversi - si parla di 86 casi con 18 decessi su un totale di oltre 34 milioni di dosi somministrate - abbiano un nesso di causalità col vaccino. "Alla luce delle considerazioni Ema è stato deciso dal ministro Speranza di raccomandare l'uso preferenziale del vaccino AstraZeneca nei soggetti sopra i 60 anni di età", ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nella conferenza stampa convocata con Aifa e Ministero della Salute a tarda ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche l'Italia, dopo altri Paesi Ue,di restringere l'uso del, oggi Vaxzevria, alle fasce di etàai 60 anni. L'annuncio è arrivato dopo le valutazioni di Ema e Aifa che hanno ritenuto "plausibile" la possibilità che i seppur rarissimi eventi trombotici avversi - si parla di 86 casi con 18 decessi su un totale di oltre 34 milioni disomministrate - abbiano un nesso di causalità col. "Alla luce delle considerazioni Ema è stato deciso dal ministro Speranza di raccomandare l'uso preferenziale delnei soggetti sopra i 60 anni di età", ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nella conferenza stampa convocata con Aifa e Ministero della Salute a tarda ...

Volano gli stracci tra Lega e Fdi per la presidenza del Copasir ...speravano - dicono i leghisti parlando degli 'alleati' - ora che sono fuori dai tavoli dove si decide sul Recovery...". Ribattono da Fdi: "Non potrà durare a lungo il Salvini di lotta e di governo..."...

#Covid, il governo decide: vaccino AstraZeneca solo agli over60 Yahoo Finanza Petrucci: "Tifosi allo stadio? Decida il governo, non il Cts" Perché è la politica che deve decidere. È solo un parere che doveva dare, ma dopo la decisione spetta solo al ministro e non al Comitato tecnico-scientifico. Uno dei misteri del Paese è perché il Cts ...

PETRUCCI, Pubblico agli Europei: decida il Governo (ANSA) - ROMA, 07 APR - "E' Speranza che deve decidere, non basta dire al Comitato tecnico-scientifico decidete voi. Perché è la politica che deve decidere. E' solo un parere che doveva dare, ma dopo ...

