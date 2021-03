Via libera all’assegno unico: 250 euro a figlio da luglio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Via libera definitivo all’assegno unico per i figli. Al Senato (dopo che il testo era passato alla Camera) è stato un sì quasi unanime: 227 i voti a favore, nessuno contrario e 4 gli astenuti. Diventa legge dunque il provvedimento del ministro delle Pari opportunità Elena Bonetti. Cos’è e a chi spetta L’assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250 euro: nella cifra confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Secondo lo scenario prospettato l’80% delle famiglie italiane prenderebbe 161 euro al mese per ogni figlio ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Viadefinitivoper i figli. Al Senato (dopo che il testo era passato alla Camera) è stato un sì quasi unanime: 227 i voti a favore, nessuno contrario e 4 gli astenuti. Diventa legge dunque il provvedimento del ministro delle Pari opportunità Elena Bonetti. Cos’è e a chi spetta L’assegno spetta a tutte le famiglie che hanno unfino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250: nella cifra confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Secondo lo scenario prospettato l’80% delle famiglie italiane prenderebbe 161al mese per ogni...

Advertising

ilriformista : Uno schiaffo pesantissimo alla stagione manettara di Bonafede e del Movimento 5 Stelle - Piu_Europa : Via libera ai vaccini in farmacia. Lo avevamo proposto a dicembre ma il Governo Conte-Arcuri prevedeva che ci sarem… - Agenzia_Entrate : #DlSostegni, #contributi a #fondoperduto: 230.476 domande già ricevute, 550 al minuto, senza rallentamenti dal via… - alekosur : RT @EuFab3: e quindi anche oggi non si può dare il via libera alla discussione sulla #LeggeZan perché il presidente leghista della commissi… - infoitinterno : Via libera al vaccino anti-Covid nelle farmacie, ecco come funzionerà -