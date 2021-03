Napoli, De Luca lancia un messaggio di speranza: “Ci avviamo ad uscire da questo calvario” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Vorremmo che questa mostra evento al Mann trasmettesse all’Italia messaggio speranza. Siamo pienamente nel calvario del Covid. Se Dio vorrà e con messe a punto organizzative sui vaccini ci avviamo ad uscire da questo calvario“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento alla presentazione online della mostra ‘Gladiatori” al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Da qui a due mesi – ha detto De Luca – salvo nuove fiammate, almeno per i musei credo sia possibile avere qualche decisione più flessibile. È possibile controllare gli ingressi nei musei senza ricadute sul piano dell’epidemia, speriamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Vorremmo che questa mostra evento al Mann trasmettesse all’Italia. Siamo pienamente neldel Covid. Se Dio vorrà e con messe a punto organizzative sui vaccini ciadda“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso del suo intervento alla presentazione online della mostra ‘Gladiatori” al Museo Archeologico Nazionale di. “Da qui a due mesi – ha detto De– salvo nuove fiammate, almeno per i musei credo sia possibile avere qualche decisione più flessibile. È possibile controllare gli ingressi nei musei senza ricadute sul piano dell’epidemia, speriamo ...

Advertising

Ettore_Rosato : ?? Generale Figliuolo persona giusta al posto giusto, in un momento difficile e delicato come questo c’era bisogno d… - anteprima24 : ** Napoli, De Luca lancia un messaggio di #Speranza: 'Ci avviamo ad uscire da questo calvario' **… - luca_simeone : RT @Radio1Rai: “Casa Rider è nata a Napoli come luogo di accoglienza per i #rider. Soddisfa i bisogni elementari, permettere di ricaricare… - NapoliBikeFest : RT @Radio1Rai: “Casa Rider è nata a Napoli come luogo di accoglienza per i #rider. Soddisfa i bisogni elementari, permettere di ricaricare… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Mann, Giulierini: 'La mostra sui gladiatori sarà un successo' [di paolo de luca] [aggiornamento delle 13:11] -