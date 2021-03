Viale Regina Margherita, torna in funzione la telecamera sulla preferenziale (Di lunedì 29 marzo 2021) La telecamera della discordia torna a funzionare. È posizionata su Viale Regina Margherita, all’altezza di Via Gadda. Da novembre a gennaio è stata artefice di centinaia di multe, molte delle quali contestate dai cittadini. Poi è stata spenta fino ad oggi, per lavori di potatura e soprattutto per la realizzazione del cordolo che separa le due corsie. La telecamera è stata infatti installata per sanzionare i cosiddetti ‘furbetti’ della strada, ossia gli automobilisti che sfrecciano sulla corsia preferenziale riservata a tram, taxi e autobus. L’occhio elettronico si riaccende da oggi, con un cartello che ne indica la presenza e il cordolo utile a impedire la doppia fila. L’intervento è stato necessario perché i cittadini che hanno presentato ricorso dopo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) Ladella discordiaa funzionare. È posizionata su, all’altezza di Via Gadda. Da novembre a gennaio è stata artefice di centinaia di multe, molte delle quali contestate dai cittadini. Poi è stata spenta fino ad oggi, per lavori di potatura e soprattutto per la realizzazione del cordolo che separa le due corsie. Laè stata infatti installata per sanzionare i cosiddetti ‘furbetti’ della strada, ossia gli automobilisti che sfreccianocorsiariservata a tram, taxi e autobus. L’occhio elettronico si riaccende da oggi, con un cartello che ne indica la presenza e il cordolo utile a impedire la doppia fila. L’intervento è stato necessario perché i cittadini che hanno presentato ricorso dopo ...

Advertising

italiaserait : Viale Regina Margherita, torna in funzione la telecamera sulla preferenziale - romamobilita : Da oggi si riaccende la #telecamera su viale #ReginaMargherita. L'impianto sanzionerà i veicoli non autorizzati in… - LuceverdeRoma : ???? #Roma da oggi #29 marzo di nuovo in funzione la telecamera a presidio della corsia preferenziale di viale Regina… - LuceverdeRadio : RT @atm_informa: ?? #tram9 > Centrale: un camion in panne ci costringe a deviare le vetture della linea, che saltano le fermate tra Porta Lo… - LuceverdeMilano : RT @atm_informa: ?? #tram9 > Centrale: un camion in panne ci costringe a deviare le vetture della linea, che saltano le fermate tra Porta Lo… -